закрыть
25 мая 2026, понедельник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина стабилизировала фронт

1
  • 25.05.2026, 21:38
Зеленский: Украина стабилизировала фронт

Это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов.

Ситуация на фронте характеризуется укреплением украинских позиций благодаря применению беспилотников, технологических решений и активной обороне.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, украинские позиции на линии фронта в настоящее время выглядят более устойчивыми. Он отметил, что это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: мужеству украинских военных, активному применению беспилотных систем, технологическим решениям, а также дальнобойным ударам по логистике противника.

Президент Украины подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако украинские силы ведут активную оборону и в текущем году уже достигли более заметных результатов, чем ранее. Отдельно он обратил внимание на то, что изменения на фронте признаются даже российской стороной.

В ходе обращения президент отдельно прокомментировал текущую динамику боевых действий.

«На фронте наши позиции стали сильнее: благодаря мужеству наших людей, дронам, различным технологическим решениям, а также мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы активно обороняемся, в этом году у нас результаты лучше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает, в том числе, и нытье так называемых российских «военкоров», - заявил президент Украины.

Глава государства отметил, что несмотря на стабилизацию отдельных участков, боевые действия остаются напряженными.

Украина продолжает удерживать оборону и усиливать технологическую составляющую армии, что влияет на общую динамику на фронте.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин