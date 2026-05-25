Зеленский: Украина стабилизировала фронт

Зеленский: Украина стабилизировала фронт1
- 25.05.2026, 21:38
Это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов.
Ситуация на фронте характеризуется укреплением украинских позиций благодаря применению беспилотников, технологических решений и активной обороне.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, украинские позиции на линии фронта в настоящее время выглядят более устойчивыми. Он отметил, что это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: мужеству украинских военных, активному применению беспилотных систем, технологическим решениям, а также дальнобойным ударам по логистике противника.
Президент Украины подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако украинские силы ведут активную оборону и в текущем году уже достигли более заметных результатов, чем ранее. Отдельно он обратил внимание на то, что изменения на фронте признаются даже российской стороной.
В ходе обращения президент отдельно прокомментировал текущую динамику боевых действий.
«На фронте наши позиции стали сильнее: благодаря мужеству наших людей, дронам, различным технологическим решениям, а также мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы активно обороняемся, в этом году у нас результаты лучше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает, в том числе, и нытье так называемых российских «военкоров», - заявил президент Украины.
Глава государства отметил, что несмотря на стабилизацию отдельных участков, боевые действия остаются напряженными.
Украина продолжает удерживать оборону и усиливать технологическую составляющую армии, что влияет на общую динамику на фронте.