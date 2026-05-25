25 мая 2026, понедельник, 22:11
Лавров сообщил Рубио о решении России ударить по Киеву

  25.05.2026, 21:52
Глава МИД РФ угрожает Украине «системными» ударами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Глава МИДа РФ сообщил госсекретарю, что Вооруженные силы РФ приступают к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины и европейских стран якобы подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.

МИД России сегодня заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город.

