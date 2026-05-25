Белорусы хвастаются корзинами грибов 25.05.2026, 21:26

Что собирают и где.

Белорусские леса наконец начинают радовать не только строчками, сморчками и другой весенней экзотикой. В разных регионах страны уже пошли первые маслята и даже белые грибы.

На выходных многие белорусы рванули в леса «на разведку». И некоторым действительно повезло вернуться домой не с пустыми руками, пишет «Точка».

Так, жительница Минской области показала в Instagram целую корзинку крепеньких маслят, собранных в воскресенье, 24 мая, в Узденском районе.

«Первые маслята-разведчики! И даже пока чистые!» – подписала она фото своей находки.

Также женщина опубликовала видео, где рассказала, что отправилась в лес просто проверить, появились ли уже грибы.

Но стоило только свернуть с трассы, как буквально сразу попался первый масленок. А дальше среди мха обнаружилась и целая семейка таких же «красавчиков».

Впрочем, маслята уже замечают не только под Минском. На востоке Беларуси грибники тоже начали делиться первыми находками.

Один из пользователей TikTok показал, что нашел сразу трех братцев-маслят прямо в поле, а не в лесу. Случилось это недалеко от деревни Фойно на Могилевщине.

Но некоторым белорусам повезло еще сильнее. В Брестском районе грибник наткнулся на настоящий майский сюрприз – сразу два белых гриба.

«Приехал посмотреть грибочки вечером – и посмотрите, какую майскую красоту нашел», – эмоционально рассказал мужчина в видео.

Интересно, что грибы он обнаружил 24 мая – как раз в то время, когда обычно ждут первые никольские боровики.

Так в народе называют ранние белые грибы, которые появляются ко дню Николая Чудотворца (22 мая).

Период майских боровиков длится всего несколько дней. К тому же растут они точечно и встречаются довольно редко, поэтому найти их считается большой удачей для любителей тихой охоты.

