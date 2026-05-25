Впервые за всю войну закрыли аэропорт Калининграда 25.05.2026, 21:01

Десятки самолетов кружат в небе.

В калининградском аэропорту «Храброво» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (так называемый план «Ковер»), сообщили в Росавиации. Десятки самолетов кружат в небе над Калининградом и не могут приземлиться.

Такой режим вводят при угрозе безопасности полетов, чаще всего из-за беспилотников или неопознанных объектов.

Это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с начала 2022 года.

