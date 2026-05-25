Грозы ожидаются в Беларуси 26 мая
- 25.05.2026, 20:51
Воздух прогреется до +25 градусов.
Днем 26 мая по западу Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15–18 метров в секунду. Об этом сообщили в Белгидромете.
Ожидается переменная облачность. В ночное время, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, а днем возможны порывы до 14 метров в секунду. В западных районах страны порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.
Ночные температуры составят от +8 до +14 градусов Цельсия, дневные — от +15 до +21 градуса, на юго-западе страны до +25 градусов.