В Санкт-Петербурге артист Мариинки выстрелил в 11-летнего уличного музыканта

В Санкт-Петербурге артист Мариинки выстрелил в 11-летнего уличного музыканта9
- 25.05.2026, 21:07
- 3,710
Ему не понравилось, как тот играл на саксофоне.
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из пневматической винтовки в 11-летнего мальчика, пишет РБК со ссылкой на МВД России.
Ребенок играл на саксофоне у Мариинского театра.
Инцидент произошел на Минском переулке в северной столице России.
Как выяснили следователи, 38-летнему петербуржцу, живущему по соседству, игра юного саксофониста не понравилась. Вместо аплодисментов мальчик получил пулю – мужчина выстрелил в него из пневматической винтовки.
Первую помощь ребенку оказали сотрудники театра. Они же доставили пострадавшего в медпункт. Несмотря на то, что мальчик сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает, отметили в театре.
На стрелявшего завели уголовное дело. Им оказался артист того же Мариинского театра, выступающий в труппе миманса. Кроме пневматической винтовки у него изъяли также газовый пистолет системы Макарова.