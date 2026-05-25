Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $94
- 25.05.2026, 20:19
Впервые с 21 апреля.
Стоимость нефти Brent впервые с 21 апреля упала ниже отметки $94 за баррель на лондонской бирже ICE.
По данным на 19:54 по Минску, августовские фьючерсы на нефть Brent снизились на 6,22% — до $93,98 за баррель, впервые с 21 апреля опустившись ниже отметки $94. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 6,37%, до $90,45.
Утром 25 мая цены на нефть заметно снижались на фоне возможного заключения мирной сделки между США и Ираном.