25 мая 2026, понедельник, 20:59
Трамп назвал критиков сделки с Ираном неудачниками и глупцами

  • 25.05.2026, 19:49
Фото: Getty Images

Президент США раскритиковал ряд политиков.

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их «неудачниками» и «глупцами». Он также раскритиковал ряд американских политиков, включая сенаторов Тома Тиллиса и Билла Кэссиди, а также конгрессмена Томаса Мэсси.

«Я смеюсь над всеми этими думократами, RINO (республиканцами только по имени. — Прим.) и глупцами, которые ничего не знают о потенциальной сделке, которую я заключаю с Ираном, — о вещах, которые еще даже не обсуждались», — написал Трамп. Он охарактеризовал сенатора Тома Тиллиса как «провалившегося» и заявил, что тот «скоро покинет свой пост». Конгрессмена Томаса Мэсси он назвал «подлым типом», который «проиграл с разгромным счетом» после проявленной нелояльности.

Говоря о возможной сделке с Тегераном, Трамп подчеркнул: «Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофическому СВПД, заключенному провальной администрацией Обамы, который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких сделок!» — заявил американский лидер.

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин