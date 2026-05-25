66‑летняя белоруска Лилия Яновская покорила десятый восьмитысячник 25.05.2026, 19:11

Над ним воспарил бело-красно-белый флаг.

Лилия Яновская провела на вершине горы Канченджанга 30 минут, а также подняла бело-красно-белый и канадский — в этой стране она сейчас живет, — флаги, пишет «Трибуна».

Гималайская вершина Канченджанга составляет 8586 метров и является третьей в мире после Эвереста и К2. Она считается также самой высокой горой в Индии.

К этой вершине один из наиболее сложных путей, а белоруска смогла преодолеть его с 3 раза.

