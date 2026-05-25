ВСУ поразили нефтебазу «Белец» в Брянской области 25.05.2026, 19:29

Под удар попала не только Брянщина.

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей была нефтебаза «Белец» в Брянской области России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, поражению подверглась нефтебаза "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.

Масштабы повреждений пока уточняются.

Кроме того, украинские военные ударили по складу хранения боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма.

Также были поражены склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.

Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.

Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел оккупантов в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», - подытожили в Генштабе.

