ВСУ поразили нефтебазу «Белец» в Брянской области
- 25.05.2026, 19:29
Под удар попала не только Брянщина.
В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей была нефтебаза «Белец» в Брянской области России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, поражению подверглась нефтебаза "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.
Масштабы повреждений пока уточняются.
Кроме того, украинские военные ударили по складу хранения боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма.
Также были поражены склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.
Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.
Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел оккупантов в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.
«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», - подытожили в Генштабе.