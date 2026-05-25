Путин подписал закон об использовании армии для «защиты» россиян за рубежом 1 25.05.2026, 18:41

Фото: Getty Images

Диктатор России Владимир Путин в понедельник подписал закон, существенно расширяющий его полномочия по использованию вооруженных сил за рубежом.

Согласно документу, который 13 мая утвердила Дума, а 20 мая — Совет Федерации, отныне президент сможет привлекать армию для «защиты граждан РФ» в случае «их ареста, удержания, уголовного и иного преследования» за рубежом.

Речь идет о случаях, когда россияне арестованы за границей судами, которые «наделены полномочиями без участия Российской Федерации», а также международными судебными органами, которые Россия не признает, говорится в пояснительной записке к закону.

Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне». В их действующей редакции президент имеет право отправить войска за рубеж в случае, если страны или международные органы принимают решения, «противоречащие интересам РФ» либо «основам публичного правопорядка» в России.

Расширить полномочия Путина по зарубежному использованию армии российские власти решили после серии предупреждений от ведущих государств НАТО о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами.

Летом глава немецкой разведки BND предупреждал о риске российской провокации в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма, а в феврале датская разведка заявляла, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет.

Разведка США в марте 2026 года предупредила, что Путин может пойти на «сознательную эскалацию» конфликта в Украине вплоть до прямого столкновения с НАТО, в том числе с угрозой применения ядерного оружия.

По данным разведки Нидерландов (MIVD), Кремлю потребуется около года, чтобы накопить достаточно сил для «регионального конфликта» с НАТО. По оценке MIVD, целью возможного нападения России будет не военное поражение НАТО, а «политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений». В разведке не исключают, что для достижения этого результата Москва прибегнет к ядерному шантажу.

«Нулевая фаза» подготовки к такой войне в России уже началась, писали в октябре эксперты Института изучения войны (ISW). Об этом, по мнению ISW, свидетельствует реоргранизация военных округов на западной границе страны, создании военных баз на границе с Финляндией, а также диверсии, вмешательство в работу средств РЭБ, глушение GPS, поджоги и провокации в воздухе.

