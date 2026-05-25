Соболенко попала в двойной скандал 9 25.05.2026, 19:39

Обе истории не связаны с игрой белоруски.

Первая ракетка мира Арина Соболенко оказалась в центре скандала во время грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Белорусская теннисистка может быть оштрафована за нарушение регламента Женской теннисной ассоциации (WTA), касающегося использования экипировки.

Как сообщает авторитетное спортивное издание Sportico, поводом для возможных санкций стал выход Соболенко на матч против чешки Барборы Крейчиковой с сумкой от люксового бренда Gucci.

Арина является официальным амбассадором модного дома и продемонстрировала его продукцию непосредственно на корте.

Согласно правилам WTA, обновленным в 2024 году, теннисисткам разрешено использовать на корте экипировку и аксессуары только тех брендов, которые специализируются на спорте.

Из регламента WTA: К демонстрации на корте допускаются производители, «значительная часть доходов которых поступает от продажи именно спортивного снаряжения» (например, компания Wilson, с сумкой которой обычно и выступает белоруска). Продукция модных домов и тяжелого люкса под это определение не подпадает.

В самой WTA на официальный запрос журналистов отвечать отказались, воздержавшись от комментариев.

Однако, по информации источников, организация намерена детально изучить все обстоятельства инцидента и провести внутреннее расследование, по итогам которого на первую ракетку мира могут быть наложены штрафные санкции.

Матч первого раунда Открытого чемпионата Франции между уроженкой Пензенской области Оксаной Селехметьевой, впервые выступавшей под флагом Испании, и украинкой Мартой Костюк завершился уверенной победой последней (2:6, 3:6).

Однако сама игра, которая могла остаться незамеченной, спровоцировала бурное обсуждение в социальных сетях из-за необычной детали экипировки.

Как сообщает издание Yahoo, Селехметьева вышла на корт в платье от бренда Nike, которое спортивный гигант разработал специально к «Ролан Гаррос» для своей главной звезды – первой ракетки мира Арины Соболенко.

Ситуация, лишившая белорусскую теннисистку права эксклюзивного показа новой линейки, возникла из-за стечения двух обстоятельств:

Преждевременный старт продаж: Компания Nike поторопилась и слишком рано отправила новую коллекцию в розничные магазины, где ее и приобрела Селехметьева.

Турнирное расписание: Организаторы «Ролан Гаррос» поставили матч представительницы Испании раньше, чем поединок Соболенко. В итоге испанка продемонстрировала дизайнерский наряд на широкую публику первой.

Обычно топ-игроки имеют приоритетное право первыми выходить на корт в эксклюзивных новинках от спонсоров.

Повлияет ли этот курьез на отношения брендов с теннисистками и были ли нарушены условия каких-либо коммерческих контрактов, на данный момент не сообщается.

