25 мая 2026, понедельник, 22:11
Первое издание книги о «Гарри Поттере» продали на аукционе за $23 тысячи

  • 25.05.2026, 22:03
В год выпуска книга стоила около $6,7.

Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года в мягкой обложке было продано на аукционе в английском Стаффордшире за 17 тыс. фунтов стерлингов ($23 тыс.). Об этом сообщает The Mirror. В год выпуска книга стоила около $6,7.

Книга почти в идеальном состоянии, так как почти 30 лет пролежала на чердаке, пишет The Mirror. В аукционном доме ее назвали «лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке». Стоимость лота побила рекорд другой книги этого издания, которая была продана в 2025 году на том же аукционе за $16,2 тыс.

Первоначальный издатель романа в Великобритании — Bloomsbury — не ожидал большого спроса и напечатал 500 экземпляров первого издания «Гарри Поттера и философского камня» в твердом переплете и около 5 тыс. — в мягком, отмечает The Sun.

