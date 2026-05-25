Украинские пилоты МиГ-29 бомбами AASM HAMMER уничтожили мастерскую FPV-дронов россиян 2 25.05.2026, 22:48

1,342

Видеофакт.

Пилоты Воздушных сил нанесли удар истребителями МиГ-29МУ1 с помощью бомб AASM HAMMER по месту скопления российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне в очередной раз пытались развернуть мастерскую FPV-дронов в одном из зданий промышленной зоны.

Благодаря аэроразведке и своевременным действиям Сил обороны удалось выявить переброску личного состава и оборудования противника.

После этого при поддержке дроноров ГПСУ был скорректирован и нанесен авиационный удар.

В результате здание уничтожено вместе с оккупантами внутри.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com