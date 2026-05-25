Украинские пилоты МиГ-29 бомбами AASM HAMMER уничтожили мастерскую FPV-дронов россиян

Украинские пилоты МиГ-29 бомбами AASM HAMMER уничтожили мастерскую FPV-дронов россиян2
- 25.05.2026, 22:48
Видеофакт.
Пилоты Воздушных сил нанесли удар истребителями МиГ-29МУ1 с помощью бомб AASM HAMMER по месту скопления российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне в очередной раз пытались развернуть мастерскую FPV-дронов в одном из зданий промышленной зоны.
Благодаря аэроразведке и своевременным действиям Сил обороны удалось выявить переброску личного состава и оборудования противника.
После этого при поддержке дроноров ГПСУ был скорректирован и нанесен авиационный удар.
В результате здание уничтожено вместе с оккупантами внутри.