Путин удвоил россиянам лимит сверхурочной работы 1 25.05.2026, 23:32

Чтобы закрыть дефицит кадров.

Диктатор РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон, увеличивающий вдвое норматив сверхурочной работы для россиян, чтобы покрыть нехватку рабочих рук в экономике, охватившую сферы от заводов до тюрем.

Вместо лимита 120 сверхурочных часов в год, установленного еще КЗОТ СССР и действовавшего на территории России более 50 лет, новый норматив составит 240 часов. Кроме того, закон отменяет запрет на отзыв из отпуска работников вредных и опасных производств.

«Расширение возможностей сверхурочной работы позволит нивелировать потребность в создании 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест», также повысит конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке, говорится в пояснительной записке к закону. Как утверждается в документе, работать сверхурочно готовы 90% россиян, в том числе 28% — ради дополнительного заработка.

Законопроект был инициирован Российским союзом промышленников и предпринимателей, который прогнозирует, что к концу десятилетия дефицит кадров в стране достигнет 3 миллиона человек. Сейчас, по оценкам Bloomberg Economics, России не хватает 1,5 млн работников, что сопоставимо с населением таких городов, как Екатеринбург или Новосибирск.

Еще до войны, в 2015-22 гг., численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 4,9 млн человек, согласно подсчетам Bloomberg. Вторжение в Украину принесло экономике мобилизацию 300 тысяч человек, вербовку на контракт еще более 1 млн, а также массовую эмиграцию. Последняя уменьшила рабочую силу на 300-400 тысяч человек, также примерно на 1 млн человек уменьшилось число трудовых мигрантов, оценивает демограф Игорь Ефремов.

По подсчетам FinExpertiza, в настоящий момент кадровый резерв экономики — то есть люди, которые трудоустроены, но потенциально могли бы работать, — составляет 4,4 млн человек. По сравнению с 2021-м годом он сократился на 40%.

Чтобы покрыть нехватку рабочих рук, миллиардер Олег Дерипаска<>/b и академик РАН Геннадий Онищенко предлагали вернуть 6-дневную рабочую неделю, как в сталинском СССР. А министр экономического развития Максим Решетников призывал использовать труд пенсионеров, которых в стране больше 40 млн.

Но так или иначе дефицит кадров сохранится надолго, считает Ефремов: население России продолжит стареть вслед за снижением рождаемости, которая бьет антирекорды за всю современную историю страны.

Нынешнее состояние рынка труда — это «не кризис, а новая норма на десятилетия», отмечает Ефремов.

