Посол ЕС заявила о намерении Евросоюза оставаться в Киеве, несмотря на угрозы России

Посол ЕС заявила о намерении Евросоюза оставаться в Киеве, несмотря на угрозы России1
- 25.05.2026, 23:19
Ранее МИД РФ заявил о «системных» ударах по столице Украины.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС продолжит работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России в адрес дипломатов и иностранцев с призывами покинуть столицу Украины.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.
В заявлении Катарина Матернова подчеркнула, что ЕС не планирует покидать Киев, несмотря на требования российской стороны об эвакуации иностранцев.
Она подчеркнула, что Россия пытается создать панику и изолировать Украину, однако эти действия не дадут результата.
Также дипломат назвала заявление МИД РФ проявлением лицемерия, обращая внимание на удары России по гражданской инфраструктуре Украины.
«Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покинули Киев. Но мы никуда не уедем!», — говорится в сообщении.
Матернова отметила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не свидетельствуют о силе России, а наоборот — о слабости.
Она также заявила, что Кремль не сможет сломить сопротивление Украины и поддержку международных партнеров.
«ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — подчеркнула посол.
Отдельно она добавила, что чем агрессивнее становится риторика Кремля, тем очевиднее его неспособность достичь своих целей.
О неизменном режиме работы посольства в Украине ранее заявила Франция.