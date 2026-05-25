закрыть
26 мая 2026, вторник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол ЕС заявила о намерении Евросоюза оставаться в Киеве, несмотря на угрозы России

1
  • 25.05.2026, 23:19
Посол ЕС заявила о намерении Евросоюза оставаться в Киеве, несмотря на угрозы России

Ранее МИД РФ заявил о «системных» ударах по столице Украины.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС продолжит работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России в адрес дипломатов и иностранцев с призывами покинуть столицу Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.

В заявлении Катарина Матернова подчеркнула, что ЕС не планирует покидать Киев, несмотря на требования российской стороны об эвакуации иностранцев.

Она подчеркнула, что Россия пытается создать панику и изолировать Украину, однако эти действия не дадут результата.

Также дипломат назвала заявление МИД РФ проявлением лицемерия, обращая внимание на удары России по гражданской инфраструктуре Украины.

«Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покинули Киев. Но мы никуда не уедем!», — говорится в сообщении.

Матернова отметила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не свидетельствуют о силе России, а наоборот — о слабости.

Она также заявила, что Кремль не сможет сломить сопротивление Украины и поддержку международных партнеров.

«ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — подчеркнула посол.

Отдельно она добавила, что чем агрессивнее становится риторика Кремля, тем очевиднее его неспособность достичь своих целей.

О неизменном режиме работы посольства в Украине ранее заявила Франция.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин