закрыть
25 мая 2026, понедельник, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Боливии вдвое сократил себе зарплату на фоне протестов в стране

  • 25.05.2026, 22:27
Президент Боливии вдвое сократил себе зарплату на фоне протестов в стране
Родриго Пас
Фото: Getty Images

В стране уже четвертую неделю идут протесты.

Президент Боливии Родриго Пас заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и зарплаты членов своего кабинета министров на фоне протестов в стране, передает Reuters. Как пояснил Пас, выступая в столице страны Сукре, сокращение зарплат покажет его «преданность стране».

В Боливии уже четвертую неделю идут протесты из-за растущих проблем с цепочками поставок в городах Ла-Пас и Эль-Альто, где возникла нехватка продовольствия на рынках, топлива на заправках и медикаментов в больницах. Протестующие призывают действующее правительство отменить меры жесткой экономии и решить проблему роста стоимости жизни.

Как отмечает Reuters, новый президент выступает за сокращение расходов и топливных субсидий в целях стабилизации государственного бюджета.

Родриго Паса избрали президентом Боливии в октябре 2025 года, он представлял Христианско-демократическую партию. В ходе предвыборной кампании Пас заявил о проведении политического курса, основанного на «капитализме для всех», а также пообещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин