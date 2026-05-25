Сборная Норвегии впервые за 14 лет вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею 25.05.2026, 22:16

Ранее в четвертьфинал вышли чехи и канадцы

Норвежцы обыграли чехов со счетом 4:1 и завоевали третью путевку в плей-офф из группы B. Ранее в четвертьфинал вышли чехи и канадцы

Сборная Норвегии победила команду Чехии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Швейцарии и впервые с 2012 года пробилась в четвертьфинал турнира.

Матч группы B закончился со счетом 4:1. У норвежцев дубль оформил Микаэль Брандсегг-Нюгор (7-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Ховар Сальстен (3) и Мартин Реннильд (49). У чехов отличился Ярослав Хмеларж (16).

Ранее норвежцы побеждали сборную Чехии/Чехословакии только в 2010 году (хотя первый матч против них провели еще в 1937 году), а в четвертьфинале играли 14 лет назад. Тогда они уступили россиянам со счетом 2:5.

Ранее из этой группы в четвертьфинал вышли канадцы и чехи. За последнюю путевку поспорят шведы и словаки.

