Ford может возродить культовые модели Fiesta и Focus 26.05.2026, 0:12

Эти авто популярны в Европе.

Компания Ford рассматривает возможность возобновления продаж Fiesta и Focus для покупателей в Европе. Также готовится линейка новых электромобилей, которые появятся на рынке до 2029 года.

Об этом сообщает Autoblog.

Европейский авторынок имеет свои уникальные предпочтения и модели, которые пользуются спросом только в этом регионе. Компания Ford была одним из первых крупных брендов, закрепившихся в Европе, и сейчас вынуждена принимать сложные решения для сохранения своих позиций.

Одним из таких шагов стало прекращение выпуска моделей Fiesta и Focus. Главными причинами остановки производства стали строгие экологические нормы по выбросам, а также необходимость изменения общей производственной стратегии компании.

Управляющий директор направления легковых автомобилей Ford Europe Кристиан Вайнгартнер в интервью изданию Motor1 отметил, что компания не исключает возможности возвращения этих названий. Обе модели остаются успешными брендами с большой историей побед в ралли и кузовных автогонках, что делает их привлекательными для использования в будущем.

Вайнгартнер также прокомментировал поиск партнеров для завода Ford в испанском городе Альмуссафес. Несмотря на слухи о возможном сотрудничестве с компанией Geely, руководитель подчеркнул, что переговоры ведутся абсолютно со всеми заинтересованными сторонами для получения наиболее выгодной сделки.

Американский автопроизводитель также анонсировал выход новой линейки из пяти автомобилей, дебют которых в Европе запланирован к 2029 году.

Новые компактные электромобили будут использовать платформу AMPR от Renault. Несмотря на использование чужой базы, руководство компании гарантирует, что новые модели останутся классическими автомобилями Ford с точки зрения дизайна, технологического оснащения и динамики вождения.

