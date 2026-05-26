Reuters: Нетаньяху не в силах повлиять на решения США по Ирану 26.05.2026, 1:03

Премьер Израиля обеспокоен проектом соглашения Вашингтона и Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частных разговорах признал, что Израиль практически не может повлиять на решения президента США Дональда Трампа относительно Ирана на фоне продолжающихся переговоров Вашингтона и Тегерана, сообщили Reuters два израильских чиновника, знакомых с содержанием бесед.

По данным агентства, Нетаньяху выразил обеспокоенность проектом соглашения о взаимопонимании, который обсуждают США и Иран. Документ предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американской морской блокады, после чего стороны должны перейти к дальнейшим переговорам об иранской ядерной программе.

Один из собеседников Reuters заявил, что израильский премьер признал отсутствие у Израиля «пространства для маневра, чтобы влиять на президента» в текущей ситуации.

Агентство отмечает, что Израиль оказался в значительной степени исключен из переговоров о соглашению о прекращении конфликта, который продолжается почти три месяца после совместных ударов США и Израиля по Исламской Республике.

После одного из телефонных разговоров с израильским премьером президент США сказал журналистам: «Он очень хороший человек, он сделает все, что я захочу».

После последнего разговора Нетаньяху сообщил, что обсуждал с Трампом меморандум об открытии Ормузского пролива и предстоящие переговоры об окончательном соглашении по иранской ядерной программе.

По словам израильского премьера, стороны согласились, что итоговый документ должен предусматривать демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного материала с территории Ирана.

Обсуждение сделки проходит на фоне внутреннего политического давления на Нетаньяху перед выборами, отмечает агентство. Его оппоненты критикуют правительство в том числе и за то, что Израиль не достиг заявленных целей военной кампании против Ирана.

На минувшей неделе Axios со ссылкой на источники сообщил о напряженном телефонном разговоре Нетаньяху и Трампа. По данным издания, стороны разошлись во мнениях относительно дальнейших действий. По словам собеседников Axios, после разговора Нетаньяху был крайне обеспокоен. В Израиле считают, что премьер скептически относится к переговорам и предпочел бы возобновление военных действий.

Трамп тем временем продолжает заявлять о возможности сделки с Тегераном, но допускает возвращение к военным действиям в случае провала дипломатии, отмечает издание.

