В МИД Украины задались вопросом, что означают угрозы Захаровой
- 26.05.2026, 3:04
Один из вариантов – алкоголизм.
Министерство иностранных дел задалось вопросом, что означают российские угрозы бить по Киеву, не исключают алкоголизм или отчаяние. Об этом говорится в публикации спикера МИД Георгия Тихого в социальной сети X.
Он отметил, что уже четыре года и три месяца Россия еженедельно атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.
«Сегодня она разыгрывает совершенно «новую карту» – угрожает... атаковать Киев. О чем это свидетельствует?» – написал Тихий.
Он предложил пользователям выбрать варианты:
→ алкоголизм;
→ отчаяние;
→ отсутствие креативности;
→ все вышеперечисленное.