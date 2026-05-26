В МИД Украины задались вопросом, что означают угрозы Захаровой 26.05.2026, 3:04

Фото: ТАСС

Один из вариантов – алкоголизм.

Министерство иностранных дел задалось вопросом, что означают российские угрозы бить по Киеву, не исключают алкоголизм или отчаяние. Об этом говорится в публикации спикера МИД Георгия Тихого в социальной сети X.

Он отметил, что уже четыре года и три месяца Россия еженедельно атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.

«Сегодня она разыгрывает совершенно «новую карту» – угрожает... атаковать Киев. О чем это свидетельствует?» – написал Тихий.

Он предложил пользователям выбрать варианты:

→ алкоголизм;

→ отчаяние;

→ отсутствие креативности;

→ все вышеперечисленное.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com