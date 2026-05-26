  • 26.05.2026, 3:04
В МИД Украины задались вопросом, что означают угрозы Захаровой
Фото: ТАСС

Один из вариантов – алкоголизм.

Министерство иностранных дел задалось вопросом, что означают российские угрозы бить по Киеву, не исключают алкоголизм или отчаяние. Об этом говорится в публикации спикера МИД Георгия Тихого в социальной сети X.

Он отметил, что уже четыре года и три месяца Россия еженедельно атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.

«Сегодня она разыгрывает совершенно «новую карту» – угрожает... атаковать Киев. О чем это свидетельствует?» – написал Тихий.

Он предложил пользователям выбрать варианты:

→ алкоголизм;

→ отчаяние;

→ отсутствие креативности;

→ все вышеперечисленное.

