США нанесли удары по катерам и ЗРК на юге Ирана 26.05.2026, 7:37

Фото: ВМС США

Перемирие окончено?

Армия США атаковала иранские катера и ЗРК, которые пытались установить мины в Ормузском проливе и открыли огонь по американской авиации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост журналистки Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

Она написала, что об инциденте на Юге Ирана телеканалу сказал представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.

«Сегодня американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил. Целями стали ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины», - заявил он.

Позже со ссылкой на неназванного чиновника США журналист раз уточнила, что американские войска уничтожили 2 иранских катера при попытке установить мины в Ормузском проливе. Но инцидент не значит, что перемирие окончилось.

«Военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу в Бандар-Аббасе, который был нацелен на американские военные самолеты. «Это были оборонительные удары». По словам двух хорошо информированных источников, это не означает, что перемирие закончилось», - говорится в публикации.

Позже Дженнифер Гриффин опубликовала третий пост, в котором заявила, что по ее информации, удары США на данный момент завершены.

Она повторила, что эти действия носили оборонительный, а не наступательный характер. То есть, инцидент не был попыткой нарушить перемирие. Также журналист уточнила, что иранский ЗРК не просто нацелился на боевые самолеты США, а обстрелял их.

