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Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога в Украину

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  • 18.03.2026, 15:14
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Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога в Украину
Александр Бутягин

Бутягин занимался раскопками в оккупированном Крыму.

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины и постановил экстрадировать российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его обвиняют в уголовном преступлении. Об этом сообщают «Вот Так», корреспондент которого присутствовал в суде.

Решение суда первой инстанции не означает немедленной высылки — защита уже заявила, что будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции. Бутягин остаётся под стражей в Польше. Перед началом судебного заседания в среду он заявил, что чувствует себя хорошо, но от суда положительного решения не ждёт.

Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года. Он читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. По данным варшавской прокуратуры, в Украине его подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн гривен (4,8 млн долларов). По этому обвинению в Украине российскому учёному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Дело против него связано с его участием в раскопках в Крыму после 2014 года — с момента аннексии полуострова Россией. Власти Украины считают эти раскопки незаконными.

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