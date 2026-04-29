В Беларуси продлили штормовое предупреждение 29.04.2026, 15:42

Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси продлено на четверг, 30 апреля. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Как отмечают синоптики, во многих районах страны в ночное время 20 апреля прогнозируются заморозки от 0 до -5 градусов.

За погоду в стране будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в холодной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями, и без осадков. Ветер окажется северо-западный.

Ночью местами по стране минимальная температура составит от +1 до +3 градусов. Днем ожидается от +7 до +12 градусов.

Потеплеет, как писал сайт Charter97.org, на выходных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com