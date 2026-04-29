В Беларуси продлили штормовое предупреждение
- 29.04.2026, 15:42
Из-за заморозков.
Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси продлено на четверг, 30 апреля. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Как отмечают синоптики, во многих районах страны в ночное время 20 апреля прогнозируются заморозки от 0 до -5 градусов.
За погоду в стране будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в холодной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями, и без осадков. Ветер окажется северо-западный.
Ночью местами по стране минимальная температура составит от +1 до +3 градусов. Днем ожидается от +7 до +12 градусов.
Потеплеет, как писал сайт Charter97.org, на выходных.