«Ирану лучше опомниться»: Трамп направил Тегерану ИИ-ультиматум

«Ирану лучше опомниться»: Трамп направил Тегерану ИИ-ультиматум3
- 29.04.2026, 15:29
- 1,496
Президент США предупредил, что больше не будет «хорошим парнем».
Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Иран, что ему «лучше скорее опомниться», опубликовав созданное ИИ изображение.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В 4 часа утра по Вашингтону Трамп опубликовал сообщение в Truth Social с изображением, очевидно, созданным искусственным интеллектом. На нем Трамп держит автомат и содержится надпись: «Больше никакого мистера хорошего парня».
«Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше скорее опомниться!» – заявил Трамп.
Неясно, что Трамп имел в виду под «неядерным соглашением».