«Ирану лучше опомниться»: Трамп направил Тегерану ИИ-ультиматум 3 29.04.2026, 15:29

Президент США предупредил, что больше не будет «хорошим парнем».

Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Иран, что ему «лучше скорее опомниться», опубликовав созданное ИИ изображение.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В 4 часа утра по Вашингтону Трамп опубликовал сообщение в Truth Social с изображением, очевидно, созданным искусственным интеллектом. На нем Трамп держит автомат и содержится надпись: «Больше никакого мистера хорошего парня».

«Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше скорее опомниться!» – заявил Трамп.

Неясно, что Трамп имел в виду под «неядерным соглашением».

