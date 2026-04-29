Коул дожал Лукашенко 2 Александр Класковский

29.04.2026, 11:47

Джон Коул

Все было, как в шпионском романе.

28 апреля спецслужбы Беларуси и Польши произвели на границе обмен по формуле «пять на пять». В итоге на свободе оказался знаковый для Варшавы политический узник Анджей Почобут. Обмен состоялся в результате сложной комбинации с участием спецслужб и дипломатов семи стран. Белорусский КГБ действовал в тесной связке с ФСБ России.

Особую роль в этом сюжете сыграл Вашингтон, к которому апеллировала Варшава.

Спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул на пресс-конференции в польской столице сообщил:

«Каждый раз, когда я вел переговоры с Лукашенко, я поднимал вопрос о ваших людях, особенно о тех трех человеках, которых мы освобождаем сегодня. Они (надо понимать, белорусские власти. — прим.) очень сопротивлялись, сопротивлялись их освобождению, но со временем, по мере того как наши отношения с Лукашенко улучшались, нам наконец удалось этого добиться».

Кроме Анджея Почобута, польской стороне переданы монах Гжегож Гавел, задержанный в Беларуси в прошлом году якобы за шпионаж, и еще один гражданин Польши — политзаключенный Томаш Бероза. В пятерку, отпущенную Минском и Москвой, вошли также двое офицеров Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

В свою очередь, «Союзное государство» получило российского археолога Александра Бутягина (был арестован в Польше по запросу Украины); некую Нину Попову (которая, как заявляет Кишинев, действовала против интересов Молдовы); бывшего замдиректора СИБ Александру Балана; задержанного в Польше в прошлом году Владислава Надейко (оба работали на белорусские спецслужбы) и еще одного ноунейма. Последний, как можно предположить, тоже является белорусским или российским агентом.

18 декабря прошлого года на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко в своей фирменной манере приоткрыл завесу тайны над закулисным сюжетом:

«Почобут — это наши с поляками отношения. Да, это обмен. Вы (речь о польской стороне. — прим.) сами предложили: вы отдаете из Польши нам людей, мы им передали фамилии — они ни в чем не виноваты, а мы вам отдаем этих, преступников, которые осуждены судом».

В общем, классика жанра: наши люди — бравые разведчики, благородные Штирлицы во вражьем логове, их люди — гнусные шпионы, злодеи.

Сейчас более понятным становится и жест Варшавы в ноябре прошлого года, когда она открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, хотя сама вроде бы ничего не получила. Скорее всего, Минск затребовал этого в качестве «предоплаты».

Niezłomny — так написал о Почобуте Туск

Удивительным образом в этой истории Лукашенко в той или иной мере угодил почти всем — и Вашингтону, и полякам, и Молдове, и Владимиру Путину. Коул как дипломат поблагодарил правителя Беларуси «за готовность к конструктивному взаимодействию с США».

Но демократически настроенные белорусы вряд ли готовы аплодировать «великому комбинатору» Лукашенко.

Да, ряд лиц из освобожденной сегодня десятки, судя по всему, действительно занимались разведывательной (или даже диверсионной) деятельностью. Обмены пойманными агентами — обычное для спецслужб дело.

Но самый именитый из этой десятки — Почобут, журналист и активист польской диаспоры, отсидел за решеткой более пяти лет (и это был не первый его срок) сугубо за свою профессиональную и общественную деятельность. Так что в его случае речь идет о политическом заложнике, за которого режим заломил высокую цену.

Причем торг шел жестокий. Как выясняется, Почобут был в одном из предыдущих списков кандидатов на освобождение, но Минск его вычеркнул.

Niezłomny — так охарактеризовал этого узника встречавший его на границе премьер-министр Польши Дональд Туск.

Да, Анджей показал себя в застенках человеком несокрушимой воли. Но выглядит изможденным — как и многие другие политические узники, выходящие на свободу в результате усилий американской дипломатии. Сам он во вторник сообщил, что весит 74 кг — на 19 меньше, чем три года назад.

Условия, которые можно назвать средневековыми или пыточными, — это, как известно, мрачная фишка так называемой пенитенциарной системы Лукашенко.

Другой бывший политзаключенный Игорь Лосик написал в своем телеграм-канале:

«Почобут три года находился в ужасных условиях, постоянно чередуя ПКТ и ШИЗО, в диком холоде, без каких-либо связей с другими заключенными, но ни разу не пойдя ни на какие уступки администрации и тем, кого к нему подсылали. Настоящий символ мужества и стойкости».

Назревает новый этап «большой сделки»

Тем временем Коул сообщил, что собирается снова приехать в Беларусь через две-три недели. Предыдущие его визиты к Лукашенко увенчивались освобождением групп политических узников — с каждым разом все больших.

Вряд ли и сейчас он поедет в Минск просто попить водки с диктатором да привезти ему пилюли для похудения. Наверняка есть предварительная договоренность, что Лукашенко отпустит новую партию политических заложников.

Загадывать — дело неблагодарное, но, по идее, это должна быть внушительная группа. С одной стороны, Коулу негоже сбавлять темп. С другой стороны, Лукашенко, как сам не раз признавался, заинтересован в «большой сделке» с Дональдом Трампом.

Хотя белорусский автократ здесь, надо думать, в терзаниях. Вроде бы и тянуть кота за хвост рискованно — американский президент непостоянен, может и охладеть к игре на белорусском треке. Вместе с тем и продешевить не хочется. Какие пряники привезет Коул в этот раз — скоро узнаем.

Почему осторожен Сикорски

Отметим, что Варшава удачно встроилась в диалог между Вашингтоном и Минском. 28 апреля министр иностранных дел Радослав Сикорски выразил надежду, что освобождение Почобута поможет перезагрузке польско-белорусских отношений.

Впрочем, он был осторожен:

«Я не хочу давать пустых обещаний, потому что подобные „ложные рассветы“ уже случались».

Да, Сикорски уже обжигался на попытках наладить диалог с Минском. Перед белорусскими президентскими выборами 2010 года он вместе с тогдашним немецким коллегой Гидо Вестервелле прилетал к Лукашенко. От имени Европы дипломаты обещали властям Беларуси финансовую поддержку в 3 млрд евро в случае проведения честных выборов.

Правитель пообещал провести их «без сучка и задоринки». А потом, как известно, сорвался в штопор: разогнал Площадь, посадил почти всех конкурентов и десятки политических активистов.

И это была еще, как мы можем судить сейчас, относительно вегетарианская фаза режима. После 2020 года он стал несравненно жестче. И насколько сейчас Лукашенко в состоянии смягчить репрессии — большой вопрос.

Вдобавок катастрофические события 2020 и 2022 годов резко усилили зависимость Минска от Москвы. А та абсолютно не заинтересована в том, чтобы Беларусь улучшала отношения с Западом. Так что осторожность господина Сикорского очень даже понятна.

Александр Класковский, «Позiрк»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com