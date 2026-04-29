закрыть
29 апреля 2026, среда, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Морские дроны поразили танкер «теневого флота» РФ возле Туапсе

5
  29.04.2026, 12:59
  • 1,772
Удары были нанесены в кормовую часть судна.

Утром в среду, 29 апреля, воины Военно-морских сил ВСУ поразили с помощью двух морских дронов российский танкер теневого флота РФ «MARQUISE». Он дрейфовал в 200 км от Туапсе, ожидая загрузки в море.

Удары были нанесены в кормовую часть судна. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Теневой флот РФ понес потери

«Сегодня утром подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе поражено подсанкционное судно «MARQUISE» (танкер, флаг Камерун, без груза, грузовместимость более 37 тыс.т.). На время поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ)», – говорится в сообщении Генштаба.

«MARQUISE» дрейфовал с выключенным AIS, который служит для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Так что подсанкционный танкер, скорее всего, ожидал загрузки в море с другого судна.

В ГШ уточнили, что поражение было осуществлено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

«Танкер «MARQUISE» находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов. Степень повреждений уточняется», – заявили в Генштабе.

Там добавили, что Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов