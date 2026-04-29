Морские дроны поразили танкер «теневого флота» РФ возле Туапсе

Морские дроны поразили танкер «теневого флота» РФ возле Туапсе5
- 29.04.2026, 12:59
Утром в среду, 29 апреля, воины Военно-морских сил ВСУ поразили с помощью двух морских дронов российский танкер теневого флота РФ «MARQUISE». Он дрейфовал в 200 км от Туапсе, ожидая загрузки в море.
Удары были нанесены в кормовую часть судна. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Теневой флот РФ понес потери
«Сегодня утром подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе поражено подсанкционное судно «MARQUISE» (танкер, флаг Камерун, без груза, грузовместимость более 37 тыс.т.). На время поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ)», – говорится в сообщении Генштаба.
«MARQUISE» дрейфовал с выключенным AIS, который служит для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Так что подсанкционный танкер, скорее всего, ожидал загрузки в море с другого судна.
В ГШ уточнили, что поражение было осуществлено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
«Танкер «MARQUISE» находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов. Степень повреждений уточняется», – заявили в Генштабе.
Там добавили, что Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.