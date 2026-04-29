29 апреля 2026, среда, 14:13
«А чеки выдают?»: белорусов возмутили расценки из храма под Минском
Иллюстративное фото

Жительница Фаниполя опубликовала в TikTok «размер рекомендуемых пожертвований» из местного храма. Фото за сутки набрало сотни тысяч просмотров и множество комментариев, пишет «Зеркало».

Снимок таблицы «рекомендуемых пожертвований за требы» из фанипольского православного храма Вознесения Господня пользовательница Татьяна Муравейко опубликовала с подписью «часто задавали вопрос по поводу прайса». Расценки такие:

венчание — 300,00;

крещение общее — 150,00;

крещение индивидуальное — 200,00;

отпевание на дому — 250,00;

отпевание на кладбище — 250,00;

отпевание в храме — 230,00;

отпевание заочное — 230,00;

панихида — 25,00;

молебен — 15,00;

проскомидия — 5,00;

литургия — 8,00;

сорокоуст на 1 год (одно имя) — 30,00;

соборование в храме — 30,00;

записка на Великий пост (список) — 15,00.

Фото: tiktok.com/@tanyamuraveiko

За сутки пост набрал более 630 тысяч просмотров и свыше 1200 комментариев, популярны такие:

«А чеки выдают? Или мимо кассы?»

«Цены рекомендуемые — чеки предполагаемые».

«ООО «Спаси и сохрани».

«А где в Библии этот прайс прописан?»

«Мне кажется, если выставляется прайс, должны быть и смета, и налоги».

«Да, подорожала вера».

«Значит нужно ставить кассовые аппараты и все доходы декларировать в налоговой».

Напомним, ранее служивший в Минске священник Александр Кухта рассказывал «Зеркалу», что на уровне церковных документов «есть прямо супержесточайший приказ: если у человека нет средств либо он не может или не хочет [платить], мы должны помнить, что вообще служим не для того, чтобы зарабатывать, не для того, чтобы собирать деньги с народа, а для того, чтобы дать человеку возможность прикоснуться к чему-то божественному и вообще как-то проложить дорогу к Богу».

