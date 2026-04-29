Не менее 12 женщин были задержаны в Новополоцке 3 29.04.2026, 14:11

4,598

Некоторых поместили в СИЗО.

В Новополоцке задержали не менее 12 человек, все задержанные — женщины, об этом пишет «Вицебская Вясна». Это произошло 23 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

У всех задержанных дома были проведены обыск, несколько человек сразу были доставлены в следственный изолятор в Витебске, восьмерых допросили в Новополоцке и отпустили в тот же вечер. По данным на вторник 28 апреля два человека остаются под стражей.

У одной из задержанных в соцсетях нашли подписку на «экстремистский» ресурс, в течение трех суток женщину держали в изоляторе до суда, в итоге все закончилось штрафом.

Те, кого отпустили, находятся под подпиской о невыезде и неразглашении.

По данным правозащитников, задержания могут быть связаны с недавним признанием «экстремистскими формированиями» нескольких культурных инициатив. Известно также о задержаниях в Слониме, Бресте и Жодино.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com