Белорусских школьников накормят полуфабрикатами

Белорусских школьников накормят полуфабрикатами1
- 29.04.2026, 14:36
Власти считают, что это сделает питание «вкусными и здоровым».
Глава белорусского правительства Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросам организации школьного питания. По итогам мероприятия были выработаны подходы, касающиеся «улучшения организации питания в школах».
Будет расширено использование полуфабрикатов в школьном питании.
«Все эти меры направлены на то, чтобы школьное питание было более разнообразным, вкусным и здоровым, и каждый школьник имел возможность получить питание в школе», - уточнили в правительстве.