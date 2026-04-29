В Перми вслед за Туапсе пошел «нефтяной дождь» 6 29.04.2026, 15:17

После удара беспилотника по нефтяной станции.

«Нефтяной дождь» начался в Перми, где тушат пожар на перекачивающей станции «Транснефти» после украинской атаки. Очевидцы выкладывают фото с черными каплями и разводами на одежде, автомобилях и окнах. Аналогичные осадки ранее выпали в Туапсе после серии ударов по местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на территории морского терминала, пишет The Moscow Times.

В Роспотребнадзоре сообщили, что взяли пробы воздуха рядом с горящим объектом в Перми. Утром детей эвакуировали из школ из-за атаки, однако через несколько часов вернули на занятия, несмотря на густой черный дым в небе, погрузивший город во тьму.

Губернатор Дмитрий Махонин утром сообщил, что в результате «прилета вражеского беспилотника» на одной из «промышленных площадок» в Пермском муниципальном округе произошло возгорание. OSINT-анализ видео и фото с места показал, что под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Пермь», которая используется для перекачки, хранения и распределения нефти по магистральным трубопроводам.

«Было около 10 прилетов по резервуарам. Сейчас горит 4 резервуара, в общей сложности 200 тонн нефти. Никак не «техническая площадка». Также есть пострадавшие», — рассказал работник предприятия.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила атаку по ЛПДС: согласно предварительной информации, там «горят почти все» резервуары для хранения нефти. В ведомстве заявили, что станция является «стратегически важным узлом магистральной нефтетранспортной системы России», распределяющим сырье в четырех направлениях, в том числе на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». «СБУ систематически снижает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины», — добавил глава службы Евгений Хмара.

Атаку на российскую ЛПДС в 1500 км от границы прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил СБУ «за точность» и пообещал, что дистанции поражения будут только увеличиваться. «Это абсолютно справедливые украинские ответы на российский террор. Результаты очевидны для всех. И то, что России пора заканчивать свою войну, тоже очевидно. Время переходить к дипломатии», — отметил Зеленский.

