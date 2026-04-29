Дроны СБУ поразили стратегический нефтяной хаб возле Перми: горят почти все резервуары 4 29.04.2026, 13:36

Удар нанесен более чем в 1500 километрах от Украины.

Служба безопасности Украины поразила стратегическую нефтеперекачивающую станцию возле российского города Пермь более чем в 1500 километрах от Украины.

Об этом сообщает СБУ.

«Этой ночью специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь», которая расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной», - сообщили в СБУ.

Отмечается, что данная станция принадлежит АО «Транснефть» и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

Известно, что в результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти.

«СБУ системно уменьшает экспортный потенциал РФ и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов, нарушает цепи поставок топлива для армии», - отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

