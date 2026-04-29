За полуразваленный дом на Минщине боролся 21 человек 1 29.04.2026, 13:46

Торги быстро превратились в азартную гонку.

Дом в деревне Станиславово Дукорского сельсовета Пуховичского района выставили на торги всего за одну базовую величину (45 рублей). Правда, объект был не из лёгких: хата уже повидала пожар, а значит, будущему владельцу предстояло покупать не готовую мечту, а участок с историей и большим фронтом работы.

Но именно этот лот неожиданно стал одним из самых заметных на торгах. По данным электронной площадки «БУТБ-Имущество», дом с участком площадью 25 соток сразу привлёк внимание покупателей. Желающих побороться за недвижимость под Минском оказалось больше 20.

Торги быстро превратились в азартную гонку. За два часа участники сделали 3812 ставок. Стартовая цена в одну базовую осталась позади. В итоге победителем стал минчанин, который купил дом после пожара и участок за 25771,5 рубля.

