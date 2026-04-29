Маску пообещали миллиарды за Марс 1 29.04.2026, 13:08

SpaceX и Tesla не дают публичных комментариев.

Совет директоров SpaceX утвердил необычный и крайне амбициозный план вознаграждения для основателя компании Илона Маска, привязав его выплаты к колонизации Марса и созданию космических дата-центров. Об этом стало Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно плану, Маск сможет получить до 200 миллионов акций с расширенным правом голоса, если стоимость SpaceX достигнет 7,5 триллиона долларов, а на Марсе будет создана постоянная колония численностью не менее одного миллиона человек. Дополнительно предусмотрены десятки миллионов акций при условии запуска космических центров обработки данных мощностью не менее 100 тераватт.

При этом выплаты не привязаны к конкретным срокам — Маск не получит ничего, если цели не будут достигнуты. С 2019 года он формально получает в SpaceX символическую зарплату около 54 тысяч долларов в год.

Эксперты отмечают, что столь масштабный пакет не имеет аналогов в корпоративной практике. По словам аналитиков, он отражает попытку удержать внимание Маска на фоне подготовки SpaceX к возможному IPO, которое может оценить компанию примерно в 1,75 триллиона долларов.

Однако такой подход может усилить напряженность между SpaceX и Tesla, где Маск также является ключевой фигурой и крупным акционером. По мнению специалистов по корпоративному управлению, фактически две компании начинают конкурировать за его время и ресурсы.

Отдельно эксперты подчеркивают необычность выбранных критериев выплат. В отличие от традиционных показателей вроде прибыли или выручки, здесь речь идет о достижениях, которые ранее не реализовывались в истории человечества.

Состояние Маска, по оценке Forbes, уже превышает 700 миллиардов долларов. При успешной реализации поставленных целей оно может вырасти еще значительно сильнее.

