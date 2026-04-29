Это стало бы настоящим шоком 1 Михаил Крутихин

29.04.2026, 13:19

Откуда еще уйдут эмираты?

Решение руководства Объединенных Арабских Эмиратов разорвать отношения с ОПЕК и ОПЕК+ нельзя назвать сенсационным. Такой шаг давно назревал.

Союз семи княжеств Аравийского полуострова тяготился ограничениями, которые на его нефтедобычу накладывали обязательства перед нефтяным картелем и уже не раз поднимал на встречах ОПЕК вопрос о выделении ему повышенных квот на добычу, угрожая покинуть организацию. Какое-то время напряженность отношений ОАЭ с партнерами удавалось сглаживать, однако ситуация на нефтяном рынке — и военно-политическое события в районе Персидского залива — ускорили раскол.

О том, что в ОПЕК+ назрели перемены, мы писали неоднократно. Сдерживание и квотирование добычи фактически перестало влиять на нефтяные цены. Перепроизводство по всему миру создавало постоянный «навес» предложения над спросом, и самоограничения, вводившиеся группой нефтедобывающих стран, не давали нужного эффекта. Смысла в таких мерах не было никакого, тем более что некоторые участники — такие, как Россия, — не вносили никакого вклада в эти самоограничения, добывая столько нефти, сколько хотели или могли. А еще один заметный член ОПЕК, Венесуэла, превратился недавно в марионетку Соединенных Штатов — в том, что касается нефтедобычи.

Возник план реорганизации картеля, и в случае его осуществления всю стратегию ОПЕК должны были определять только те участники, у которых имелся устойчивый запасной потенциал оперативного наращивания добычи, а не весь коллектив стран. На первую роль в этом претендовала Саудовская Аравия.

Признавать гегемонию саудовцев в ОПЕК эмираты не желают. Конфликт между этими государствами спорадически переходит, например, в вооружённые столкновения в Йемене, где ОАЭ и Саудовская Аравия выступают на сторонах враждующих группировок. И появление у саудовцев военного контингента Пакистана никак не способствовало устранению военно-политических противоречий.

А когда один из членов ОПЕК, Иран, принялся обстреливать ракетами и беспилотниками нефтяные объекты партнеров по картелю, а в придачу закупорил выход танкеров из Персидского залива, терпению эмиратов пришел конец.

В отличие от большинства других арабских стран региона ОАЭ налаживают отношения сотрудничества с Израилем — и вместе с Бахрейном и Марокко подписали с еврейским государство так называемые «Соглашения Авраама». Более того, Израиль помогает эмиратам отражать иранские воздушные атаки — впервые в своей истории разместив за пределами страны передовые в плане технологии и эффективности средства ПВО.

Можно ожидать, что расхождения в политической линии эмиратов с курсом соседей по Аравийскому полуострову приведут к дальнейшему радикальному пересмотру позиций ОАЭ.

Прагматики в руководстве страны не могут не видеть полного бессилия международных организаций в отношении военных конфликтов и политических распрей в регионе. Если линия на самостоятельность будет продолжена, ОАЭ может выйти из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (помимо ОАЭ, в нем состоят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия), а затем даже и из Лиги арабских государств (все 18 арабских стран, Палестина, а также Джибути, Сомали и Коморские острова). Конторы эти давно проявляют полную импотенцию в решении конкретных проблем.

Следующим шагом может стать выход из Организации исламского сотрудничества (ОИС, 57 стран-членов), бывшей Организации «Исламская конференция», где, помимо пустых дебатов, реального сотрудничества и тем более содействия в решении проблем членов ОИС не наблюдается.

Это стало бы настоящим шоком для исламского мира. Однако признаки изменения взглядов руководства эмиратов на роль ислама в современную эпоху уже налицо. В январе ОАЭ запретили гражданам учиться в британских университетах, лишив из стипендий. Причина? Молодежь возвращается из кембриджей и оксфордов распропагандированная радикальными исламскими деятелями и даже членами террористических групп вроде «братьев-мусульман».

С террористами эмиратам явно не по пути. Отказываться от внешних атрибутов, привычек, предрассудков и традиций мусульманской общины никто не собирается. Но идеология террора в отношении немусульман-кафиров не становится главным политическим направлениям жителей ОАЭ.

Там явно решили воспринять базисные цивилизационные ценности западного мира и поменять круг друзей…

Михаил Крутихин, The Moscow Times

