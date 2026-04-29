Сенсация в Мадриде: Арина Соболенко сложила полномочия чемпионки 7 29.04.2026, 10:40

Американка Хейли Баптист сенсационно победила первую ракетку мира.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно завершила выступление на турнире WTA 1000 в Мадриде. Белоруска не сумела пробиться в полуфинал и защитить титул.

В напряженном четвертьфинальном поединке Соболенко уступила представительнице США Хейли Баптист.

Матч продолжался три сета и завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:7(6:8) в пользу американки. Судьба путевки в следующий раунд решилась на драматичном тай-брейке, где удача оказалась на стороне Баптист.

В полуфинале Mutua Madrid Open Хейли Баптист встретится с молодой российской звездой Миррой Андреевой.

Россиянка обеспечила себе место в четверке сильнейших, уверенно обыграв в своем четвертьфинале канадку Лейлу Фернандес.

О турнире

Турнир категории тысячник проходит в испанской столице на грунтовых кортах комплекса La Caja Magica.

Призовой фонд: $8 235 540.

Награда для победительницы: $1 188 102.

Формат: в основной сетке принимают участие 96 ведущих теннисисток планеты.

