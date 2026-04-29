«Идет борьба «башен Кремля» 29.04.2026, 10:57

2,126

Что стоит за выступлениями блогеров в России?

Из психиатрической клиники вышел Z-блогер Илья Ремесло, который резко критиковал Путина. Он дал интервью журналистке Ксении Собчак, где заявил, что Путин будет отстранен в результате дворцового переворота, а за ним стоят определенные люди в верхах. В России также до сих пор обсуждают заявление блогера Виктории Бони, резко раскритиковавшей власти.

Что стоит за выступлениями блогеров в России? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Что касается Бони и этого специфического персонажа по фамилии Ремесло, то это скорее выпуск пара. Таким образом еще могут попытаться подготовить для выборов в Госдуму РФ псевдооппозиционеров, чтобы протестные настроения были канализированы, направлены в нужное русло. Чтобы они не мешали победе «Единой России» и другим подконтрольным партиям.

Хотят раздробить оппозиционный электорат, тех избирателей, которые придут на выборы. И подтолкнуть их к голосованию за псевдоппозиционера. Как в свое время в роли такого псевдооппозиционера выступала сама Собчак.

Боня лояльна Путину. Но она отображает недовольство людей, раздражение по поводу отключения мобильного интернета, проблем с отключением Telegram и так далее. Так что в этом смысле — это скорее политтехнология. Ну, и, конечно, на данный момент это выпуск пара. Это тоже заметно.

Борьба «башен Кремля» тоже происходит, этот фактор присутствует. Как раз вот те «башни Кремля», которые считают, что сейчас слишком много проявилось недовольства в обществе, решили выпустить пар. Поэтому, скорее всего, политический сектор администрации Путина решил поиграть в Боню.

Вот и Песков дал согласие на общение в эфире между Соловьевым и Боней. Тут уже проявилась политтехнология. Тем более, что Сергей Кириенко, ну и в целом администрация Путина, уже подобные технологии использовали раньше. А сейчас в них есть нужда. Но что касается «башен Кремля», то по косвенным признакам проявляется обострение борьбы между ними.

Это касается как раз темы ограничений на интернет. Возможно, с подачи Путина, но этими ограничениями активно занимаются силовики, в частности ФСБ, ну и, конечно, вот эта служба Роскомнадзор выступает сейчас в роли такого глобального цензора.

С другой стороны, она на себя как бы стягивает вот это недовольство. Также, видимо, политический блок администрации Путина, плюс экономический блок российской власти, фиксируют нарастание проблем, нарастание недовольства, и пытаются бить тревогу.

А как? Да, вот на мой взгляд, в роли такого индикатора опасности они используют информацию о том, что снижаются рейтинги Путина. Это вот у многих вызывает удивление, что рейтинги его наверняка еще сильнее снижаются, чем фиксируют социологические службы. Удивительно другое.

Это ведь показывает карманная социологическая служба администрации Путина — ВЦИОМ. То есть подконтрольная Кремлю социологическая служба уже семь недель подряд фиксирует снижение рейтингов Путина. А парадокс объясняется просто. Политический блок администрации, который чувствует опасность и нарастающие проблемы , пытается сигнализировать Путину.

Мол, «Владимир Владимирович, видите, что происходит? Из-за этих ограничений снижается уровень доверия к вам. Надо прекратить эти ограничения. Потому что они уже бьют лично по вам». Это и попытка таким образом покритиковать действия силовиков и Роскомнадзора. История с рейтингами Путина отражает определенную борьбу между разными «башнями Кремля».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com