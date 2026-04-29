29 апреля 2026, среда, 10:29
  • 29.04.2026, 10:27
Анджей Почобут встретился с женой

Сейчас он находится в больнице.

Экс-политзаключенный, журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут встретился с женой. Оксана Почобут опубликовала фото из больницы, где сейчас находится на обследовании Анджей.

«Утро в варшавской больнице. Самое хорошее из всех возможных утр», – написала она.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

