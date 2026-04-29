29 апреля 2026, среда, 10:29
В Гродненском зоопарке появился Леонид Агути

  • 29.04.2026, 10:13
Видеофакт.

В Гродненском зоопарке — новый питомец: из минского зверинца приехал годовалый самец агути. Его поселили в один вольер с кошачьими лемурами.

Новосела назвали Лёней. Так в Гродненском зоопарке появился свой Леонид Агути, рассказали там.

Агути — это грызуны, близкие родственники морских свинок. Живут в тропических лесах Центральной и Южной Америки. В длину достигают 50 см, весят до 4 кг. Активны ночью, питаются фруктами и другой растительной пищей.

