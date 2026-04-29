«Украина получила важные козыри» 1 29.04.2026, 8:48

Курт Волкер

Волкер похвалил стратегию Киева.

Россия не демонстрирует серьезной заинтересованности в достижении мирного соглашения. Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер в интервью «Украинскому радио».

По мнению Волкера, Кремль использует переговоры, чтобы оказывать давление на Украину.

«Россия выдвигает максималистские требования и использует переговоры как инструмент давления на Украину, а также как способ побудить Соединенные Штаты оказывать это давление», – заявил он.

По мнению американского дипломата, Россия пытается заинтересовать представителей переговорной делегации США перспективами бизнес-сделок после отмены санкций. В Кремле надеются, что это заставит США усилить давление на Украину.

«Поэтому Россия не ведет эти переговоры всерьез. Украина это хорошо понимает, но в то же время участвует в переговорах, ведь для нее важно не выглядеть стороной, которая не стремится к миру или не готова к диалогу», – подчеркнул он.

По словам Волкера, Украина добросовестно присоединяется ко всем переговорным форматам, остается открытой к участию, даже реагирует на откровенно слабые или неприемлемые предложения, а также пытается превратить их в более реалистичные.

«И это правильная стратегия. Впрочем, я думаю, украинцы понимают и с самого начала понимали, что этот процесс не является серьезным», – добавил американский дипломат.

Он признает, что в настоящее время внимание США переключилось на Иран, поэтому переговорному процессу по завершению войны в Украине сейчас практически не уделяется внимания.

«На самом деле важнее самих переговоров является ситуация на поле боя и в реальном мире. А там происходят очень показательные вещи», – поделился Волкер.

По его словам, финансовое положение России ухудшается, а ее экономика находится под давлением.

«Она уже не способна восполнять потери в живой силе в тех же масштабах, а также не может компенсировать потери техники на том же качественном уровне», – считает бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины.

В то же время он констатирует, что Украина развила собственную оборонную промышленность и сегодня обеспечивает себя на 60–70% за счет внутренних ресурсов.

«Она получила важные козыри. Украина также способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые имеют критическое значение для финансирования войны. Таким образом, сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины», – отметил он.

Волкер не исключает, что если эта тенденция сохранится, она может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.

«На данный момент Россия все еще отдает предпочтение продолжению атак и выдвижению требований, используя переговоры как инструмент для получения дополнительных выгод. Но вполне возможно, что мы в конечном итоге придем к реальному прекращению огня – и это было бы положительным результатом», – считает американский дипломат.

