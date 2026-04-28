Украинские БПЛА «добили» стратегический НПЗ в Туапсе 4 28.04.2026, 10:42

Появились новые данные о последствиях атаки.

В апреле 2026 года украинские дроны несколько раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, чтобы сорвать экспорт российской нефти. В ночь на 28 апреля дальнобойные БпЛА атаковали стратегические объекты в Краснодарском крае России. Под атаку снова попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную тревогу в Краснодарском крае объявили 28 апреля вскоре после полуночи. В течение ночи в Туапсе раздалось несколько взрывов. Местные жители утверждают, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент написания данной новости еще никак не отреагировал на события в регионе, но местный оперативный штаб подтвердил, что целью дронов на этот раз тоже был нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Сообщается, что в результате «падения осколков беспилотника произошел пожар на НПЗ». Пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе сейчас тушат 122 человека. Привлечено 39 единиц техники, в том числе специальной. Через НПЗ в Туапсе российскую нефть отправляют на экспорт морским путем.

Деньги, полученные от продажи энергоресурсов, Кремль тратит на продолжение войны против Украины, поэтому нефтеперерабатывающие заводы являются законными целями для ВСУ.

В апреле текущего года ВСУ несколько раз атаковали НПЗ в Туапсе, практически полностью вывив его из строя. Удар 28 апреля был нужен для того, чтобы «добить» это стратегическое предприятие.

