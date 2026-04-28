Морской терминал и НПЗ в Туапсе снова под атакой: горят резервуары 8 28.04.2026, 7:48

Местные жители рассказали о многочисленных взрывах.

В ночь на 28 апреля беспилотники в очередной раз атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказалось Туапсе, в котором россияне лишь недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных ударов.

По предварительной информации, под атакой дронов в Туапсе этой ночью снова могли оказаться морской терминал местного порта и нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

«Туапсе... Морской терминал и НПЗ снова под атакой БпЛА, есть несколько попаданий, но без поджога. Над морем активно работает ПВО», — пишут мониторинговые каналы.

Однако через несколько минут в сети сообщили, что пожар после «прилетов» в Туапсе таки поднялся. Кадры с места атаки распространили в Telegram-каналах.

По предварительным данным аналитиков, в Туапсе сначала загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Однако через некоторое время очевидцы уточнили, что горят по меньшей мере четыре резервуара.

Российские медиа пишут, что Туапсе минимум в течение 2 часов находилось под атакой дронов. Очевидцы насчитывают уже не менее 10 взрывов, а в небе периодически видны яркие вспышки и слышны звуки моторов.

Перед этим по всей территории Краснодарского края РФ объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на посадку и вылет самолетов.

Официальной информации о последствиях атаки на Туапсе на момент публикации не поступало.

