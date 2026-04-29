СМИ: Украинским дронам во время атаки на российские «Искандеры» в Крыму удалось пробить специальное защитное укрытие 29.04.2026, 20:55

1,024

Детали.

Атака Сил специальных операций ВСУ на место базирования российских комплексов Искандер в оккупированном Крыму доказала новые возможности украинских дронов. Они не только поразили цель, но и пробили защитное укрытие.

Об этом сообщила компания Defense Express в среду, 29 апреля.

Россияне хранили оперативно-тактические комплексы Искандер в укрытиях от советских баллистических ракет средней дальности Р-5, и именно в этом и заключалась сложность задачи ССО.

Место дислокации было известно и раньше — активисты Движения сопротивления уже не раз фиксировали, откуда запускаются российские ракеты. Но поразить Искандеры было невозможно из-за того, что они были в укрытиях размерами 45×27 и 25×18 метров. Толщина бетона на таких советских укрытиях — 40−60 см, к тому же. сверху был еще и дополнительный слой грунта.

Однако в конце концов украинские дроны преодолели это препятствие, пояснила Defense Express — благодаря увеличению боевых частей, которые начали устанавливать на беспилотники класса middle strike.

В частности был использован FP-2 со 105-килограммовой боевой частью. При этом в компании Fire Point анонсировали планы по увеличению боевой части до 150 кг путем переноса топливных баков в крыло.

В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций ВСУ поразили место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в оккупированном Россией Крыму. По словам военных, спрятанная техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от Симферополя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com