29 апреля 2026, среда, 21:16
СМИ: Украинским дронам во время атаки на российские «Искандеры» в Крыму удалось пробить специальное защитное укрытие

  • 29.04.2026, 20:55
Детали.

Атака Сил специальных операций ВСУ на место базирования российских комплексов Искандер в оккупированном Крыму доказала новые возможности украинских дронов. Они не только поразили цель, но и пробили защитное укрытие.

Об этом сообщила компания Defense Express в среду, 29 апреля.

Россияне хранили оперативно-тактические комплексы Искандер в укрытиях от советских баллистических ракет средней дальности Р-5, и именно в этом и заключалась сложность задачи ССО.

Место дислокации было известно и раньше — активисты Движения сопротивления уже не раз фиксировали, откуда запускаются российские ракеты. Но поразить Искандеры было невозможно из-за того, что они были в укрытиях размерами 45×27 и 25×18 метров. Толщина бетона на таких советских укрытиях — 40−60 см, к тому же. сверху был еще и дополнительный слой грунта.

Однако в конце концов украинские дроны преодолели это препятствие, пояснила Defense Express — благодаря увеличению боевых частей, которые начали устанавливать на беспилотники класса middle strike.

В частности был использован FP-2 со 105-килограммовой боевой частью. При этом в компании Fire Point анонсировали планы по увеличению боевой части до 150 кг путем переноса топливных баков в крыло.

В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций ВСУ поразили место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в оккупированном Россией Крыму. По словам военных, спрятанная техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от Симферополя.

