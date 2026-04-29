Трамп: Я говорил с Путиным об Украине 17 29.04.2026, 21:53

2,380

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США назвал хорошим свой разговор с диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп считает прошедший телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным хорошим. Об этом он заявил журналистам на встрече с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом.

«У нас состоялся очень хороший разговор», — заявил республиканец

По его словам, главной темой разговора с правителем России стала ситуация вокруг войны в Украине. «Я говорил об Украине, и я немного поговорил об Иране. Я затронул несколько разных тем, но в основном речь шла об Украине», — сказал глава Белого дома.

Республиканец добавил, что Путин якобы «был готов заключить сделку еще давно». «Я думаю, что «некоторые люди» затруднили ему заключение сделки», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com