Трамп: Я говорил с Путиным об Украине

Трамп: Я говорил с Путиным об Украине17
- 29.04.2026, 21:53
Президент США назвал хорошим свой разговор с диктатором РФ.
Президент США Дональд Трамп считает прошедший телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным хорошим. Об этом он заявил журналистам на встрече с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом.
«У нас состоялся очень хороший разговор», — заявил республиканец
По его словам, главной темой разговора с правителем России стала ситуация вокруг войны в Украине. «Я говорил об Украине, и я немного поговорил об Иране. Я затронул несколько разных тем, но в основном речь шла об Украине», — сказал глава Белого дома.
Республиканец добавил, что Путин якобы «был готов заключить сделку еще давно». «Я думаю, что «некоторые люди» затруднили ему заключение сделки», — сказал он.