Робот Sony обыграл элитных игроков в настольный теннис 29.04.2026, 22:08

Видеофакт.

Робот Ace от Sony AI выиграл три из пяти матчей против элитных игроков в настольный теннис. Но до уровня профессионалов он пока не дотянул: оба матча против спортсменов японской лиги робот проиграл.

Результаты опубликованы в журнале Nature.

Настольный теннис – один из самых сложных тестов для роботов. Мяч может лететь быстрее 20 м/с, а между ударами часто проходит меньше 0,5 секунды. За это время система должна увидеть мяч, оценить траекторию, вращение и ударить в ответ.

Ace следил за игрой с помощью девяти камер. Еще три системы с событийными камерами оценивали вращение мяча 400-700 раз в секунду. Алгоритм выбирал действие каждые 32 миллисекунды.

Робот сыграл с пятью элитными спортсменами, у которых было больше 10 лет интенсивных тренировок, и двумя профессионалами японской лиги. Против элитных игроков Ace выиграл 3 матча из 5 и 7 партий из 13. Против профессионалов – только 1 партию из 7.

Лучше всего робот справлялся с ударами до 14 м/с. При скорости выше 16 м/с его точность заметно снижалась. Он также возвращал мячи с сильным вращением и смог реагировать даже на нестандартные ситуации – например, когда мяч менял траекторию после касания сетки.

Исследователи считают, что Ace стал первым автономным роботом, который смог конкурировать с сильными игроками в реальном настольном теннисе по обычным правилам.

Раньше роботы для настольного тенниса чаще работали в упрощенных условиях: с пусковыми установками, ограниченной зоной игры или без полноценного учета вращения мяча. Ace показал более близкий к реальному спорту уровень – хотя профессионалов пока не победил.

