29 апреля 2026, среда, 22:45
США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters

Государственный департамент США объявил о намерении выделить до $100 млн на восстановление систем обеспечения безопасности на украинской Чернобыльской АЭС, которое инициировали страны G7. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Новый безопасный конфайнмент (НБК, изоляционное арочное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС) был поврежден в результате удара БПЛА в прошлом году, указали в Госдепартаменте. Первоначально он был рассчитан на 100-летний срок службы. «Без ремонта НБК больше не может обеспечить надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европе»,— сообщила пресс-служба.

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн, отметили в органе. США призвали партнеров по группе разделить финансирование восстановления НБК.

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов