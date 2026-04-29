США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС 29.04.2026, 21:48

Фото: Reuters

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн.

Государственный департамент США объявил о намерении выделить до $100 млн на восстановление систем обеспечения безопасности на украинской Чернобыльской АЭС, которое инициировали страны G7. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Новый безопасный конфайнмент (НБК, изоляционное арочное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС) был поврежден в результате удара БПЛА в прошлом году, указали в Госдепартаменте. Первоначально он был рассчитан на 100-летний срок службы. «Без ремонта НБК больше не может обеспечить надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европе»,— сообщила пресс-служба.

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн, отметили в органе. США призвали партнеров по группе разделить финансирование восстановления НБК.

