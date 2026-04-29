29 апреля 2026, среда, 22:45
Фонд BMW выделяет $300 миллионов на ИИ-разработки

  • 29.04.2026, 21:46
Фонд BMW выделяет $300 миллионов на ИИ-разработки
Фото: BMW I VENTURES

Инвестиции будущего.

Венчурное подразделение BMW AG анонсировало новый фонд на 300 млн долларов для поддержки стартапов Европы и Северной Америки.

Об этом сообщает TechCrunch.

Третий по счету фонд будет инвестировать в разработчиков агентного и физического искусственного интеллекта, робототехники и автономных транспортных средств. Финансирование также получат проекты в сфере промышленного программного обеспечения, передовых материалов и цепочек поставок.

Общий капитал под управлением фирмы теперь составляет 1,1 миллиарда долларов.

Управляющий партнер BMW i Ventures Маркус Берендт отмечает, что компания избегает инвестиций во временные технологические сенсации. Предыдущие фонды фирмы, запущенные в 2016 и 2021 годах, сосредотачивались на автономных автомобилях, цифровых технологиях, устойчивом развитии и логистике.

«Мы всегда стараемся адаптироваться и смещать наш фокус на то, каковы новые тренды, не только ради самого тренда, но и ради того, что на самом деле будет определять будущее», — заявил Маркус Берендт.

Управляющий партнер Каспер Сейдж считает, что новые технологии в корне изменят производство автомобилей. В качестве примера он приводит немецкую компанию Synera, которая успешно интегрировала ИИ-агентов в процессы проектирования. Это решение позволило инженерам сократить продолжительность сложных согласований с нескольких недель до считанных минут.

Из нового фонда фирма пока не осуществила инвестиций. Однако вторая программа, которая сейчас близится к завершению, уже охватила более 35 сделок, включая пять неанонсированных проектов в сфере ИИ.

