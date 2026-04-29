закрыть
29 апреля 2026, среда, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Софийский ЦСКА белорусов Лапоухова и Эбонга вышел в финал Кубка Болгарии

  • 29.04.2026, 22:30
Софийский ЦСКА белорусов Лапоухова и Эбонга вышел в финал Кубка Болгарии

Белорусские вратарь и полузащитник принимали участие в матче.

Софийский ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) в ответном матче полуфинала Кубка Болгарии.

В первой игре ЦСКА победил со счетом 2:1.

Таким образом, команда вышла в финал, где сыграет с «Ардой» или «Локомотивом» из Пловдива.

Отметим, что белорусский голкипер ЦСКА Федор Лапоухов провел весь матч и получил желтую карточку, полузащитник команды Макс Эбонг вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

