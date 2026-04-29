В Китае передали в эксплуатацию самый большой в мире автовоз 29.04.2026, 23:29

Фото: Hyundai Glovis

Он сможет перевозить 10 800 машин за рейс.

В китайском Гуанчжоу официально передали в эксплуатацию самое большое на планете судно для перевозки автомобилей.

Десять тысяч восемьсот машин за один единственный рейс. Если выставить весь этот груз на трассе в одну сплошную линию бампер к бамперу, колонна растянется на добрых пятьдесят километров. Именно столько техники способен проглотить новый морской рекордсмен под названием Glovis Leader.

Построили этого гиганта на мощностях китайской государственной верфи GSI, а вот командовать рейсами будут корейцы — корабль будет работать в автопарке логистической компании Hyundai Glovis.

Физические размеры судна говорят сами за себя: 230 метров от носа до кормы при 40 метрах ширины. Фактически мы имеем дело с колоссальным плавучим паркингом на четырнадцать этажей-палуб. Туда своим ходом заезжает абсолютно все: от обычных бензиновых малолитражек и новейших электромобилей до тяжелых коммерческих грузовиков. И хотя загруженная под самую завязку железная махина погружается в воду на десять с половиной метров, это не мешает ей бодро рассекать волны на скорости 19 узлов. Для переброски огромных партий авто между континентами ничего более эффективного человечество пока не имеет, пишет Іnteresting Еngineering.

Инженеры не просто склепали огромную железную коробку, но и изрядно заморочились с экологией и энергоэффективностью. Glovis Leader получил современную двухтопливную силовую установку, которая потребляет как традиционный мазут, так и сжиженный природный газ.

Как пояснил технический менеджер верфи Чжан Фули, фишкой проекта стал специальный валогенератор. Он автономно закрывает все потребности корабля в электричестве прямо во время движения по морю. Благодаря таким решениям выбросы оксида азота резко падают, и судно без проблем вписывается в самые жесткие экологические стандарты IMO Tier III. К тому же конструкторы оставили пространство для маневра: систему спроектировали так, чтобы по желанию владельца ее можно было сравнительно легко переоборудовать под сжигание аммиака или метанола.

Сейчас китайские судостроители буквально завалены работой, а портфель заказов той же GSI перевалил за 14 миллиардов долларов. Они уже сдали 26 из более чем 40 законтрактованных автовозов, причем делают это с бешеным опережением графика.

