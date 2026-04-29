Мерц: Война США против Ирана бьет по экономике Германии 29.04.2026, 23:41

Канцлер ФРГ призвал стороны урегулировать конфликт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на жесткие нападки со стороны президента США Дональда Трампа, вновь раскритиковал войну США и Израиля против Ирана, заявив, что конфликт имеет «непосредственные последствия для энергоснабжения» и «масштабные последствия для экономической дееспособности» Германии. «Поэтому я настаиваю на урегулировании этого конфликта», - заявил канцлер в среду, 29 апреля, в Берлине.

Накануне Трамп подверг Мерца резкой критике, обвинив его во вмешательстве в политику в отношении Ирана. «Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает нормальным, что у Ирана может быть ядерное оружие. Он не знает, о чем говорит!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social

Президент США добавил, что, имей Иран атомное оружие, он «взял бы весь мир в заложники», и колко заметил: «Не удивительно, что у Германии дела идут так плохо - как в экономическом, так и в других отношениях!» Почему Трамп обвинил Мерца в поддержке иранской ядерной программы, осталось неясным: канцлер неоднократно заявлял, что Иран ни в коем случае не должен получить атомную бомбу, отмечает агентство AFP.

